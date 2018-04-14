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В Уве осудили поджигателя, уничтожившего автомобиль, животных и надворные постройки
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США высказались о повторном ударе по Сирии

В Уве осудили поджигателя, уничтожившего автомобиль, животных и надворные постройки 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Удмуртия. Ува. В Увинском районном суде рассмотрели дело серийного поджигателя. Мужчине вынесли приговор по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».
Следствием и судом было установлено, что житель района из личных неприязненных отношений совершил поджоги в двух подворьях. В результате в одном хозяйстве были уничтожены постройки, домашний скот и прочее имущество. Во втором хозяйстве сгорели постройки и автомобиль. Люди не пострадали.
Суд учел положительную характеристику осужденного, явку с повинной, наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. Поджигателя приговорили к 1 году 10 месяцам колонии-поселения.
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