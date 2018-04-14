В Уве осудили поджигателя, уничтожившего автомобиль, животных и надворные постройки

Удмуртия . Ува. В Увинском районном суде рассмотрели дело серийного поджигателя. Мужчине вынесли приговор по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Следствием и судом было установлено, что житель района из личных неприязненных отношений совершил поджоги в двух подворьях. В результате в одном хозяйстве были уничтожены постройки, домашний скот и прочее имущество. Во втором хозяйстве сгорели постройки и автомобиль. Люди не пострадали.

Суд учел положительную характеристику осужденного, явку с повинной, наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение ущерба, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. Поджигателя приговорили к 1 году 10 месяцам колонии-поселения.