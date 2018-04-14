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Украинские пограничники в Одессе задержали россиянина
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Украинские пограничники в Одессе задержали россиянина 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
В одесском международном аэропорту задержали россиянина, уличенного в использовании поддельных документов, сообщили в погранслужбе Украины.
«Воспользоваться поддельным паспортом пытался гражданин России, который прибыл рейсом «Стамбул — Одесса», — на сайте Госпогранслужбы Украины.
Пограничники установили, что мужчина въехал в страну по поддельному паспорту, привлекли его к административной ответственности за запретили на три года въезжать на Украину.
Напомним, 7 апреля украинские пограничники задержали в Харьковской области гражданина России за незаконное пересечение границы.
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