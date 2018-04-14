Украинские пограничники в Одессе задержали россиянина

В одесском международном аэропорту задержали россиянина, уличенного в использовании поддельных документов, сообщили в погранслужбе Украины.

«Воспользоваться поддельным паспортом пытался гражданин России , который прибыл рейсом « Стамбул — Одесса», — на сайте Госпогранслужбы Украины

Пограничники установили, что мужчина въехал в страну по поддельному паспорту, привлекли его к административной ответственности за запретили на три года въезжать на Украину.

Напомним, 7 апреля украинские пограничники задержали в Харьковской области гражданина России за незаконное пересечение границы.