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В Таиланде задержали россиянина по подозрению в ограблении пункта обмены валюты
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В Таиланде задержали россиянина по подозрению в ограблении пункта обмены валюты 

BFM.RU 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Россиянин, проживавший в таиландском курортном городе Паттайя, задержан таиландской полицией в субботу в международном аэропорту Суваннапхум по подозрению в ограблении обменного пункта и жестоком избиении кассирши, сообщил РИА Новости источник в городском отделе полиции Паттайи.
Россиянин был задержан вместе с женой и пятилетней дочерью при попытке покинуть Таиланд. В вещах, находившихся при нем, были найдены деньги, предположительно украденные им утром в субботу в обменном пункте, и рюкзак кассирши, в котором эти деньги находились в момент ограбления, сообщил собеседник агентства.
Нападение было совершено на пункт обмена в районе отеля «Амбассадор». Мужчина в мотоциклетном шлеме напал на сотрудника этого учреждения, забрав из кассы около 1 млн батов (более 31 тысячи долларов). Нападавшему удалось скрыться, однако полиция установила и уже нашла мотоцикл преступника, сообщает ТАСС.
Незадолго до ограбления он был взят в аренду 32-летним россиянином Николаем Рыбаловым.
Гражданину РФ будут предъявлены обвинения по статьям УК Таиланда об ограблении с применением силы и о нанесении тяжких телесных повреждений: кассирша обменного пункта в настоящее время находится в реанимационном отделении одной из больниц Паттайи. Жена и пятилетняя дочь россиянина также задержаны. Жене подозреваемого может быть предъявлено обвинение как сообщнице.
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