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При попытке покинуть Таиланд задержан подозреваемый в ограблении россиянин
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При попытке покинуть Таиланд задержан подозреваемый в ограблении россиянин 

Ридус 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
В международном аэропорту Суваннапхум задержан проживавший в таиландском курортном городе Паттайя россиянин. Он подозревается в ограблении обменного пункта и жестоком избиении кассирши.
Полицейские задержали гражданина РФ вместе с женой и 5-летней дочерью при попытке покинуть Таиланд, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в городском отделе полиции Паттайи.
Среди вещей, находившихся при подозреваемом, были найдены деньги, предположительно украденные им утром 14 апреля в обменном пункте, а также рюкзак кассирши, в котором эти деньги находились в момент ограбления.
По словам стражей порядка, неизвестный, совершивший преступление в мотоциклетном шлеме, полностью закрывавшем его лицо, был запечатлен на две камеры наблюдения, расположенные внутри и снаружи обменного пункта. Был также зафиксирован номер мотоцикла, на котором скрылся грабитель, похитивший рюкзак, в котором находилось 600 тысяч таиландских бат (около 10 тысяч долларов США).
Следствие установило, что мотоцикл был арендован в декабре прошлого года на имя россиянина, арендовавшего дорогую виллу в Паттайе и проживавшего там с семьей.
В итоге мотоцикл был найден у той самой виллы, а в доме полицейские обнаружили мотоциклетный шлем и перчатки, которые были четко видны на видео. При этом перчатки были сильно запачканы кровью. Россиянина с семьей дома не оказалось, как и арендованного им автомобиля.
Машину нашли на стоянке бангкокского аэропорта, а вскоре в самом здании был задержан и сам подозреваемый вместе с женой и дочерью.
Россиянину будут предъявлены обвинения по статьям УК Таиланда об ограблении с применением силы и о нанесении тяжких телесных повреждений, поскольку кассирша обменного пункта в настоящее время находится в реанимационном отделении одной из больниц Паттайи. Жене подозреваемого может быть предъявлено обвинение как сообщнице, пишет агентство.
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