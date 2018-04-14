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3,5 года, огромный штраф и лишение права занимать определенные должности грозят инспектору ГИБДД
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3,5 года, огромный штраф и лишение права занимать определенные должности грозят инспектору ГИБДД 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.com3,5 года, огромный штраф и лишение права занимать определенные должности грозят инспектору ГИБДДПрокуратурой Нижегородского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37— летнего жителя г. Нижнего Новгорода. Судом он признан виновным в получение взятки. Как сообщает прокуратура Нижегородской области.
Судом установлено, что работая в должности инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду, являлся должностным лицом, 22.04.2017 через посредника (своего сослуживца), получил от нижегородки взятку в виде денег в размере 20000 рублей за несоставление в отношении нее протокола об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании он свою вину признал в полном объеме, и раскаялся в содеянном.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя относительно квалификации преступления и назначил злоумышленнику наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 200 000 рублей и лишением права занимать определенные должности.
Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
Следует отметить, что нижегородец женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей.
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