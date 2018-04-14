3,5 года, огромный штраф и лишение права занимать определенные должности грозят инспектору ГИБДД

pixabay.com3,5 года, огромный штраф и лишение права занимать определенные должности грозят инспектору ГИБДДПрокуратурой Нижегородского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37— летнего жителя г. Нижнего Новгорода . Судом он признан виновным в получение взятки. Как сообщает прокуратура Нижегородской области

Судом установлено, что работая в должности инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по г. Н. Новгороду, являлся должностным лицом, 22.04.2017 через посредника (своего сослуживца), получил от нижегородки взятку в виде денег в размере 20000 рублей за несоставление в отношении нее протокола об административном правонарушении за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании он свою вину признал в полном объеме, и раскаялся в содеянном.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя относительно квалификации преступления и назначил злоумышленнику наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 200 000 рублей и лишением права занимать определенные должности.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

Следует отметить, что нижегородец женат, имеет на иждивении двоих малолетних детей.