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В Таиланде задержали россиянина
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В Таиланде задержали россиянина 

РИА Новости 1 час назад
БАНГКОК, 14 апр — РИА Новости. Россиянин, проживавший в таиландском курортном городе Паттайя, задержан таиландской полицией в субботу в международном аэропорту Суваннапхум по подозрению в ограблении обменного пункта и жестоком избиении кассирши, сообщил РИА Новости в субботу источник в городском отделе полиции Паттайи.
Россиянин был задержан вместе с женой и пятилетней дочерью при попытке покинуть Таиланд. В вещах, находившихся при нем, были найдены деньги, предположительно украденные им утром в субботу в обменном пункте, и рюкзак кассирши, в котором эти деньги находились в момент ограбления, сообщил собеседник агентства.
Преступление было совершено утром в субботу. Неизвестный подъехал к обменному пункту, находящемуся на шоссе Сукхумвит напротив гостиницы «Амбассадор Сити Джомтиен», вошел в обменный пункт, не снимая мотоциклетного шлема, полностью закрывающего лицо, жестоко избил женщину-кассира, гражданку Таиланда, и скрылся с ее рюкзаком, в котором находилось 600 тысяч таиландских бат (около 10 тысяч долларов США). Все это запечатлели две камеры наблюдения, расположенные внутри и снаружи обменного пункта. Хотя лицо преступника на видео невозможно было разглядеть из-за мотоциклетного шлема, и по комплекции было ясно только, что он почти наверняка иностранец, наружная камера зафиксировала номер мотоцикла, на котором он скрылся. Оказалось, что мотоцикл был взят в аренду в декабре прошлого года на имя россиянина, арендовавшего дорогую виллу в Паттайе и жившего там с семьей. У россиянина был также взятый в долгосрочную аренду другой, спортивный мотоцикл, и автомобиль, сообщил полицейский источник.
Когда полицейские прибыли в дом, арендованный россиянином, у дома они нашли припаркованный мотоцикл, на котором преступник скрылся с места ограбления, а в доме — мотоциклетный шлем и перчатки, которые также были четко видны на видео. Перчатки были сильно запачканы кровью. Самого россиянина, его жены и дочери не было дома. Отсутствовал и арендованный россиянином автомобиль.
Автомобиль, по словам полицейских, удалось обнаружить на автомобильной стоянке бангкокского международного аэропорта Суваннапхум, а затем, в самом здании аэропорта был задержан и сам подозреваемый вместе с женой и дочерью, сообщил источник.
Гражданину РФ, имя которого не разглашается в интересах следствия, будут предъявлены обвинения по статьям УК Таиланда об ограблении с применением силы и о нанесении тяжких телесных повреждений: кассирша обменного пункта в настоящее время находится в реанимационном отделении одной из больниц Паттайи. Жена и пятилетняя дочь россиянина также задержаны. Жене подозреваемого может быть предъявлено обвинение как сообщнице.
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