В Таиланде россияне ограбили пункт обмены валюты

Таиланде задержали россиян по подозрению в ограблении пункта обмена валюты. Инцидент произошел в минувшую субботу рядом с отелем "Амбасадор" в курортной Паттайе.

Мужчина в мотоциклетном шлеме избил сотрудника обменника и забрал из кассы более 30 тысяч долларов США. Полиция быстро нашла преступника по мотоциклу, который был взят в аренду 32-летним Николаем Рыбаловым.