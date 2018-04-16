В Таиланде россияне ограбили пункт обмены валюты 

В Таиланде задержали россиян по подозрению в ограблении пункта обмена валюты. Инцидент произошел в минувшую субботу рядом с отелем "Амбасадор" в курортной Паттайе.
Мужчина в мотоциклетном шлеме избил сотрудника обменника и забрал из кассы более 30 тысяч долларов США. Полиция быстро нашла преступника по мотоциклу, который был взят в аренду 32-летним Николаем Рыбаловым.
Вместе с супругой и десятилетней дочерью мужчина был задержан в аэропорту Бангкока в тот же день при попытке покинуть страну. В консульстве РФ в Паттайе ТАСС сообщили, что девочка, чьи родители были арестованы, сейчас находится под опекой россиян, проживающих в Таиланде. На ее имя уже приобретен билет до Новосибирска.