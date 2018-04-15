Увидели косулю и погнались за ней: в Башкирии туристов задержали за незаконную охоту

В Дуванском районе трое гостей Башкирии устроили экспромт-охоту в лесу.

Двое жителей Самарской области и один турист из Северной Осетии ехали в Екатеринбург . На трассе они увидели молодую косулю и решили во что бы то ни стало поохотиться. В багажнике как раз было все необходимое снаряжение — охотничье ружье, травмат, ножи.

Происшествие случилось на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит. Охотники попались с поличным, когда по дороге ехал патруль. Полиция заметила машину с мигающими «аварийной остановкой» фарами, а чуть поодаль группа мужчин уже разделывала тушу животного.

— Ни охотничьего разрешения, ни лицензии у туристов не было. Охотники во всем признались, их задержали и доставили в полицию. Все оружие также изъяли, — сообщили в республиканской полиции.

Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.