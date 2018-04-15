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Увидели косулю и погнались за ней: в Башкирии туристов задержали за незаконную охоту
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Увидели косулю и погнались за ней: в Башкирии туристов задержали за незаконную охоту 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Дуванском районе трое гостей Башкирии устроили экспромт-охоту в лесу.
Двое жителей Самарской области и один турист из Северной Осетии ехали в Екатеринбург. На трассе они увидели молодую косулю и решили во что бы то ни стало поохотиться. В багажнике как раз было все необходимое снаряжение — охотничье ружье, травмат, ножи.
Происшествие случилось на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит. Охотники попались с поличным, когда по дороге ехал патруль. Полиция заметила машину с мигающими «аварийной остановкой» фарами, а чуть поодаль группа мужчин уже разделывала тушу животного.
— Ни охотничьего разрешения, ни лицензии у туристов не было. Охотники во всем признались, их задержали и доставили в полицию. Все оружие также изъяли, — сообщили в республиканской полиции.
Стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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