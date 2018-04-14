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Трое браконьеров попались за разделыванием косули в Башкирии
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Трое браконьеров попались за разделыванием косули в Башкирии 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщили в МВД по Республике.
По данным пресс-службы ведомства, ночью во время патрулирования дороги «Кропачево-Месягутово-Ачит» сотрудники ДПС увидели, как на обочине возле внедорожника трое мужчин разделывали тушу убитой косули.
У браконьеров (жители Самарской области и Северной Осетии) изъяты внедорожник, охотничье гладкоствольное ружье, травматический пистолет, патроны к ним и охотничий нож.
Сами задержанные пояснили полицейским, что решили отстрелить косулю после того, как увидели животное из окна автомобиля.
«Сейчас устанавливается место отстрела животного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в МВД.
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