Трое браконьеров попались за разделыванием косули в Башкирии 

Об этом сообщили в МВД по Республике.
По данным пресс-службы ведомства, ночью во время патрулирования дороги «Кропачево-Месягутово-Ачит» сотрудники ДПС увидели, как на обочине возле внедорожника трое мужчин разделывали тушу убитой косули.
У браконьеров (жители Самарской области и Северной Осетии) изъяты внедорожник, охотничье гладкоствольное ружье, травматический пистолет, патроны к ним и охотничий нож.
Сами задержанные пояснили полицейским, что решили отстрелить косулю после того, как увидели животное из окна автомобиля.
«Сейчас устанавливается место отстрела животного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в МВД.