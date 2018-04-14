Трое браконьеров попались за разделыванием косули в Башкирии

Об этом сообщили в МВД по Республике.

По данным пресс-службы ведомства, ночью во время патрулирования дороги «Кропачево-Месягутово-Ачит» сотрудники ДПС увидели, как на обочине возле внедорожника трое мужчин разделывали тушу убитой косули.

Сами задержанные пояснили полицейским, что решили отстрелить косулю после того, как увидели животное из окна автомобиля.