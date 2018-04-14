Росгвардейцы задержали в Самаре двух молодых людей, воровавших автомобильные аккумуляторы 

По два нарушения на каждого: переходили дорогу в неположенном месте, а оказались задержанными за кражу. Экипаж вневедомственной охраны, патрулировавший Промышленный район Самары, около 4:30 утра заметил подозрительных молодых людей, которые переходили дорогу в неположенном месте. У пешеходов в руках были автомобильные аккумуляторы. Когда они увидели патрульную машину росгвардейцев, тут же бросили свою добычу у арки одного из домов на проспекте Кирова и бросились в бега. Стражи правопорядка предположили, что скорее всего батареи были украдены. Они тут же начали преследование двух воров. Сбежавшие преступники никак не реагировали на законные требования остановиться и продолжали ускоряться. Но им не повезло — доблестные сотрудники Росгвардии их все-таки задержали. Они догнали их на пересечении улиц Теннисной и пр. Кирова. Как сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области, задержанными оказались самарцы 2000 года рождения. Они были переданы патрульными в отдел полиции. Вскоре во дворе дома на улице Краснодонской нашли и автомобили ВАЗ-21099, ВАЗ-2115, у которых были вскрыты капоты и как раз отсутствовали недостающие детали. В настоящий момент в отношении двух беглецов возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Фото: пресс-служба УФСВНГ по Самарской области