Ещё
Житель Тихореца украл у земляка свиней, но они от него сбежали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Тихореца украл у земляка свиней, но они от него сбежали 

АиФ — Юг 39 минут назад
Фото: АиФ – Юг
У местного жителя из хозяйственной постройки пропали девять свиней. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.
При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружил на земле следы шин автомобиля. Им удалось установить машину, на которой передвигался предполагаемый злоумышленник. По подозрению в совершении кражи задержали 28-летнего местного жителя.
В отделе полиции мужчина пояснил, что вывез свиней на автомобиле, однако в пути машина заглохла. Пока он устранял поломку, похищенные животные разбежались.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
Пьяной автоледи из Павловского района грозит реальный срок Чтобы видеодомофон не выдал вора, он украл и его 46-летний мужчина изнасиловал 57-летнюю знакомую в Темрюкском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Асад сделал заявление после удара США281
Российские истребители поднялись в небо Сирии627
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии240
Макаревич раскритиковал «скопище холуёв-интеллектуалов»190
Путин прокомментировал атаку по Сирии1606
Видео
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
05:28
Китай отреагировал на события в Сирии
Ближний Восток В мире
05:43
В Киеве поддержали удары по Сирии
Украина Ближний Восток
04:06
Порошенко перешел на личности
Украина В мире
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Россию позвали в суд из-за Крыма
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение