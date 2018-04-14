Житель Тихореца украл у земляка свиней, но они от него сбежали

У местного жителя из хозяйственной постройки пропали девять свиней. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружил на земле следы шин автомобиля. Им удалось установить машину, на которой передвигался предполагаемый злоумышленник. По подозрению в совершении кражи задержали 28-летнего местного жителя.

В отделе полиции мужчина пояснил, что вывез свиней на автомобиле, однако в пути машина заглохла. Пока он устранял поломку, похищенные животные разбежались.