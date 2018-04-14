Молодую даму из Тверской области оставил без драгоценностей «бомбила» во всеволожских Буграх

Накануне 23-летняя жительница Тверской области заявила в полицию Всеволожского района Ленинградской области , что примерно в 04.00 на Шоссейной улице поселка Бугры у нее похитили ювелирные украшения и ключи.

По словам потерпевшей, это сделал водитель «Жигулей», который ее подвозил. В дело им был пущен газовый баллончик, под угрозой применения которого дама сняла с себя сережки и колечки. «Бомбила» же высадил ее посреди дороги и скрылся.