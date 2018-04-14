Молодую даму из Тверской области оставил без драгоценностей «бомбила» во всеволожских Буграх 

Накануне 23-летняя жительница Тверской области заявила в полицию Всеволожского района Ленинградской области, что примерно в 04.00 на Шоссейной улице поселка Бугры у нее похитили ювелирные украшения и ключи.
По словам потерпевшей, это сделал водитель «Жигулей», который ее подвозил. В дело им был пущен газовый баллончик, под угрозой применения которого дама сняла с себя сережки и колечки. «Бомбила» же высадил ее посреди дороги и скрылся.
Полиция проводит проверку, вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен, злоумышленника ищут, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.