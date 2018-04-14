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В краснодарском трамвае пассажирке выбили зубы
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В краснодарском трамвае пассажирке выбили зубы 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Скандал произошел вчера вечером в трамвае, следующем по пятому маршруту.
В соцсетях появилась видеозапись, на которой зафиксирован конфликт между пассажирами.
В результате завязавшейся потасовки пьяный 60-летний мужчина нанес женщине несколько ударов, выбив ей при этом зубы. На место происшествия прибыли два наряда полиции. Драчуна задержали, им оказался житель микрорайона Гидростроителей. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве, по которому агрессивному пенсионеру грозит до 15 суток ареста. Также решается вопрос о возбуждении в отношении нападавшего уголовного дела.
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