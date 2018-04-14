В краснодарском трамвае пассажирке выбили зубы

Скандал произошел вчера вечером в трамвае, следующем по пятому маршруту.

В соцсетях появилась видеозапись, на которой зафиксирован конфликт между пассажирами.

В результате завязавшейся потасовки пьяный 60-летний мужчина нанес женщине несколько ударов, выбив ей при этом зубы. На место происшествия прибыли два наряда полиции. Драчуна задержали, им оказался житель микрорайона Гидростроителей. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве, по которому агрессивному пенсионеру грозит до 15 суток ареста. Также решается вопрос о возбуждении в отношении нападавшего уголовного дела.