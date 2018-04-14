Подросток сильно избил 38-летнего дебошира в Калининградской области

Об этом сообщили в региональном УМВД.

По данным пресс-службы ведомства, 38-летний местный житель вел себя вызывающе и ругался матом. Это не понравилось находившейся поблизости компании молодых людей. В результате между 17-летним подростком и дебоширом завязался конфликт: подозреваемый ударил последнего кулаком в лицо и по голове, сломав мужчине нижнюю челюсть. Были зафиксированы и другие телесные повреждения.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до трех лет колонии.