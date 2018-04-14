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В Жигулевске задержали 50-летнего мужчину с марихуаной
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В Жигулевске задержали 50-летнего мужчину с марихуаной
Волга Ньюс
1 час назад
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Полицейские встретили мужчину около дома микрорайоне В-1. При досмотре у него изъяли пакет с 46 г марихуаны. По словам задержанного, наркотик он хранил для себя и не собирался сбывать.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
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