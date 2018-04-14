Грабители избили мужчину в Москве и заставили его перевести с карты 100 тыс. рублей

Двое мужчин избили прохожего на северо-востоке столицы, отняли у него телефон, кошелек и заставили перевести с карты 100 тысяч рублей с помощью мобильного приложения, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве

По его словам, 13 апреля в 04:37 на службу «02» от граждан поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу: Ярославское шоссе, дом 114.

«Сотрудниками полиции установлено, что 12 апреля в 01:00 у дома по указанному адресу двое неизвестных нанесли побои мужчине 1984 года рождения, открыто похитили у него телефон сотовой связи, кошелек, в котором находились 4 тысячи рублей, после чего заставили перевести с его счета с помощью мобильного приложения принадлежащие ему 100 тысяч рублей на неустановленный банковский счет, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 118 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом нижней челюсти госпитализирован в медучреждение, заключил представитель пресс-службы.