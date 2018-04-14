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В Подмосковье задержан криминальный авторитет
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В Подмосковье задержали разыскивавшегося Францией криминального авторитета 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Московской области задержали криминального авторитета из Грузии, который был объявлен в розыск правоохранительными органами Франции. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Находившийся в международном розыске 48-летний подозреваемый был задержан на съёмной квартире в Реутове в результате реализации оперативной информации и проведения оперативно-розыскных мероприятий.
«Правоохранительными органами Французской Республики (он. — RT) был подан в розыск по подозрению в организации краж, вымогательств и отмывания денежных средств», — заявила Волк.
Она добавила, что злоумышленник задержан в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче для обеспечения передачи правоохранительным органам Франции.
Ранее в Россию из Греции был экстрадирован один из главарей ОПГ, на счету которой убийства 60 человек.
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