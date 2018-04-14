В Подмосковье задержан криминальный авторитет

В Подмосковье задержали разыскивавшегося Францией криминального авторитета

Находившийся в международном розыске 48-летний подозреваемый был задержан на съёмной квартире в Реутове в результате реализации оперативной информации и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Правоохранительными органами Французской Республики (он. — RT) был подан в розыск по подозрению в организации краж, вымогательств и отмывания денежных средств», — заявила Волк.

Она добавила, что злоумышленник задержан в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче для обеспечения передачи правоохранительным органам Франции.