В Подмосковье задержан криминальный авторитет

В Московской области задержали криминального авторитета из Грузии, который был объявлен в розыск правоохранительными органами Франции. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Находившийся в международном розыске 48-летний подозреваемый был задержан на съёмной квартире в Реутове в результате реализации оперативной информации и проведения оперативно-розыскных мероприятий.
«Правоохранительными органами Французской Республики (он. — RT) был подан в розыск по подозрению в организации краж, вымогательств и отмывания денежных средств», — заявила Волк.
Она добавила, что злоумышленник задержан в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче для обеспечения передачи правоохранительным органам Франции.