Начальника отдела по борьбе с коррупцией из Ростовской области уволили за взятку

Сотрудники полиции и ФСБ задержали начальника межрайонного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по городу Азову и Азовскому району, городу Батайску и Кагальницкому району. На него завели уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».

Известно, что полицейский регулярно получал незаконное денежное вознаграждение от владельцев нелегальных игровых салонов. Сейчас выясняется общая сумма полученных им взяток.

В начале апреля другие полицейские из отдела по борьбе с коррупцией попались на взятке.