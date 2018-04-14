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Начальника отдела по борьбе с коррупцией из Ростовской области уволили за взятку
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Начальника отдела по борьбе с коррупцией из Ростовской области уволили за взятку 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Сотрудники полиции и ФСБ задержали начальника межрайонного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции по городу Азову и Азовскому району, городу Батайску и Кагальницкому району. На него завели уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере».
Известно, что полицейский регулярно получал незаконное денежное вознаграждение от владельцев нелегальных игровых салонов. Сейчас выясняется общая сумма полученных им взяток.
— После служебной проверки подозреваемого уволили из полиции по отрицательным мотивам за преступление, порочащее честь сотрудника органов внутренних дел, — прокомментировали 161.ru в пресс-центре ГУ МВД по Ростовской области.
В начале апреля другие полицейские из отдела по борьбе с коррупцией попались на взятке.
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