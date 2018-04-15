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В Приморье полиция задержала подозреваемого в краже денег и еды из квартиры
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В Приморье полиция задержала подозреваемого в краже денег и еды из квартиры 

Prim.News 20 минут назад
В дежурную часть отдела МВД России по Октябрьскому району поступило сообщение местного жителя о краже денежных средств и продуктов питания из квартиры в селе Покровка.
На место происшествия прибыла следственно — оперативная группа отдела полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции «по горячим следам» задержали 23-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания. Злоумышленник рассказал, что с целью хищения денежных средств он проник в квартиру потерпевшего, вскрыв дверь с помощью топора. Похищенные денежные средства в сумме 4 тысячи рублей мужчина потратил на личные нужды.
Следователем следственного отдела ОМВД России по Октябрьскому району возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Полицейские проверяют фигуранта уголовного дела на причастность к ранее совершенным имущественным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД России по Октябрьскому району.
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