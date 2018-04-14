Находившийся в международном розыске по подозрению в организации краж мужчина задержан в Реутове

Об этом сообщает пресс-служба МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«В результате реализации оперативной информации и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России ОПБ МВД России, БСТМ МВД России, НЦБ Интерпола МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии на съемной квартире в Реутове задержан находившийся в международном розыске 48-летний уроженец республики Грузия », — сообщила И. Волк.

Уточняется, что ряд преступлений он успел совершить во Франции. Правоохранительными органами Французской республики был подан в розыск по подозрению в организации краж, вымогательств и отмывания денежных средств.

Прокуратурой городского округа Реутов злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче (1957 г.) для обеспечения передачи правоохранительным органам Французской республики.