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Находившийся в международном розыске по подозрению в организации краж мужчина задержан в Реутове
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Находившийся в международном розыске по подозрению в организации краж мужчина задержан в Реутове 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
Об этом сообщает пресс-служба МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
«В результате реализации оперативной информации и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России ОПБ МВД России, БСТМ МВД России, НЦБ Интерпола МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии на съемной квартире в Реутове задержан находившийся в международном розыске 48-летний уроженец республики Грузия», — сообщила И. Волк.
Уточняется, что ряд преступлений он успел совершить во Франции. Правоохранительными органами Французской республики был подан в розыск по подозрению в организации краж, вымогательств и отмывания денежных средств.
Прокуратурой городского округа Реутов злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче (1957 г.) для обеспечения передачи правоохранительным органам Французской республики.
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