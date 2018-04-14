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Белорусские пограничники со стрельбой задержали нелегальных мигрантов. Видео
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Белорусские пограничники со стрельбой задержали нелегальных мигрантов. Видео 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь обнародовал кадры задержания организаторов канала нелегальной миграции, произошедшего в минувший четверг, 12 апреля, в Минской области.
Силовики применили табельное оружие и остановили три автомобиля в которых находилось 11 мигрантов из Вьетнама, не имевших при себе документов, двое перевозчиков из числа местных жителей и двое проводников — выходцев из Чечни.
Кроме того, спецназовцы арестовали главу преступной группы — 33-летнего гражданина Азербайджана.
По данным следствия, вьетнамцы направлялись в сторону границы с целью дальнейшей переправки на территорию Евросоюза.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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