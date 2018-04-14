В Пионерском разыскивают мужчину, скрывающегося от следствия

Полиция Пионерского разыскивает Нужина Александра, 1982 года рождения, скрывающегося от следственных органов

Мужчина с 24 января 2018 года скрывается от следственного отделения ОП по Пионерскому ГО, а также от Светлогорского городского суда.

Приметы разыскиваемого: на вид 35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Нужина, просьба сообщить об этом в отделение полиции по Пионерскому городскому округу по телефонам: 8 (40155) 2-13-60, 2-18-02, 552-612.