Ещё
В Пионерском разыскивают мужчину, скрывающегося от следствия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пионерском разыскивают мужчину, скрывающегося от следствия 

Вести Калининград 45 минут назад
Фото: Вести Калининград
Полиция Пионерского разыскивает Нужина Александра, 1982 года рождения, скрывающегося от следственных органов
Мужчина с 24 января 2018 года скрывается от следственного отделения ОП по Пионерскому ГО, а также от Светлогорского городского суда.
Приметы разыскиваемого: на вид 35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные, стрижка короткая.
Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Нужина, просьба сообщить об этом в отделение полиции по Пионерскому городскому округу по телефонам: 8 (40155) 2-13-60, 2-18-02, 552-612.
Вести Калининград: последние новости
Полицейский из Черняховска заключён под стражу за вырубку деревьев на 3,4 млн. рублей В Калининграде пресекли международный канал поставки амфетамина В Калининграде у предпринимателя украли 1 млн рублей в подъезде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет розовый понедельник»53
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии403
Асад сделал заявление после удара США464
Москва назвала истинную цель удара по Сирии346
Турцию заподозрили в двойной игре101
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
02:35
Чиновник помешал проверке «Зимней вишни»
Пожары Происшествия
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение