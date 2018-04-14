Криминальный след: кража топлива из нефтепровода под Челябинском создала экологическую угрозу

По обращению администрации Сосновского района АО «Транснефть — Урал» ликвидирует пятна разлитого дизельного топлива, которое воровали из нефтепровода Уфа Петропавловск и перегоняли в подпольный цех в посёлке Чипышево. Затраты на устранение последствий незаконной врезки превысят стоимость похищенного. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

— Криминальная врезка была изготовлена в непосредственной близости от поселка Чипышево, отвод протяженностью 1,6 км пролегал по территории поселка и вел к криминальному цеху. Врезка полностью ликвидирована, отвод демонтирован, — сообщили в «Транснефти». — После обнаружения незаконной врезки и выявления замазученности на участке жилого дома, где действовали злоумышленники, жители поселка обратились к местным властям с требованиями немедленной ликвидации последствий. Работники наших аварийных служб проводят работы по удалению замазученности. Для обеспечения полной экологической безопасности в связи с таянием снега предусмотрена возможность постановки боновых заграждений.

Как заверили нефтяники, угрозы жизни и здоровью населению нет. Между тем сами жители заявляют, что топливо вместе с талыми водами уже попало в реку Биргильда, которая, в свою очередь, соединяется с Шершнёвским водохранилищем.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД УФСБ , служба безопасности «Транснефти» при силовой поддержке СОБР Росгвардии нагрянули в подпольных цех 2 апреля. Задержаны двое мужчин 40 и 57 лет.