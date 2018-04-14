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Криминальный след: кража топлива из нефтепровода под Челябинском создала экологическую угрозу
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Криминальный след: кража топлива из нефтепровода под Челябинском создала экологическую угрозу 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
По обращению администрации Сосновского района АО «Транснефть — Урал» ликвидирует пятна разлитого дизельного топлива, которое воровали из нефтепровода Уфа — Петропавловск и перегоняли в подпольный цех в посёлке Чипышево. Затраты на устранение последствий незаконной врезки превысят стоимость похищенного. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
— Криминальная врезка была изготовлена в непосредственной близости от поселка Чипышево, отвод протяженностью 1,6 км пролегал по территории поселка и вел к криминальному цеху. Врезка полностью ликвидирована, отвод демонтирован, — сообщили в «Транснефти». — После обнаружения незаконной врезки и выявления замазученности на участке жилого дома, где действовали злоумышленники, жители поселка обратились к местным властям с требованиями немедленной ликвидации последствий. Работники наших аварийных служб проводят работы по удалению замазученности. Для обеспечения полной экологической безопасности в связи с таянием снега предусмотрена возможность постановки боновых заграждений.
Как заверили нефтяники, угрозы жизни и здоровью населению нет. Между тем сами жители заявляют, что топливо вместе с талыми водами уже попало в реку Биргильда, которая, в свою очередь, соединяется с Шершнёвским водохранилищем.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, УФСБ, служба безопасности «Транснефти» при силовой поддержке СОБР Росгвардии нагрянули в подпольных цех 2 апреля. Задержаны двое мужчин 40 и 57 лет.
— В отношении двух челябинцев, задержанных в момент хищения топлива, возбуждены уголовные дела по статям «Покушение на кражу» (ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и «Кража» (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ), — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет. Один из подозреваемых заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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