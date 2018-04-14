Посетительницу бани доставили в больницу с ожогами

27-летний житель Боровского района попал под следствие после похода в баню. Молодой человек обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью девушки, в компании которой и еще нескольких своих знакомых он парился в бане. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, девушку он обдал горячей водой из шланга «на почве личных неприязненных отношений» девушку. Та получила ожоги тела первой и второй степени и была госпитализирована. Полицией возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.