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Посетительницу бани доставили в больницу с ожогами
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Захарова отеагировала на ночной удар
Захарова отеагировала на ночной удар

Посетительницу бани доставили в больницу с ожогами 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
27-летний житель Боровского района попал под следствие после похода в баню. Молодой человек обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью девушки, в компании которой и еще нескольких своих знакомых он парился в бане. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области, девушку он обдал горячей водой из шланга «на почве личных неприязненных отношений» девушку. Та получила ожоги тела первой и второй степени и была госпитализирована. Полицией возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.
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