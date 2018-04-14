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С начала года жители края сдали незаконного оружия на 170 тысяч рублей
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Захарова отеагировала на ночной удар

С начала года жители края сдали незаконного оружия на 170 тысяч рублей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Полиция вновь предлагает добропорядочным гражданам выбор — 4 года лишения свободы за незаконное хранение оружия или денежное вознаграждение и освобождение от ответственности за добровольную сдачу. За три последних месяца от жителей края принято 43 единицы различного незаконно хранящегося оружия, 1297 шт. боеприпасов, 1 граната, 300 гр. пороха. Гражданам выплачено более 170 тыс. рублей.
Незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства можно сдать, обратившись в любой орган внутренних дел или участковый пункт полиции.
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