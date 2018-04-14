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В Екатеринбурге полицейские ищут мужчину, который украл телефон во время досмотра на вокзале
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Захарова отеагировала на ночной удар

В Екатеринбурге полицейские ищут мужчину, который украл телефон во время досмотра на вокзале 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Полицейские просят екатеринбуржцев помочь опознать и найти мужчину, который днём 13 апреля украл сотовый телефон на железнодорожном вокзале. Всё произошло, когда он и другие пассажиры проходили через рамки металлоискателя.
Как рассказали E1.RU в пресс-службе управления на транспорте по МВД России по УрФО, одна из женщин положила свой телефон на тумбочку рядом с рамкой, а мужчина воспользовался её невнимательностью и забрал аппарат.
— Этого молодого человека ещё не нашли, если вы его узнали, просьба сообщить в полицию, — сказали в ведомстве.
На вид мужчине 25–30 лет, на нём была серая шапка, куртка с белым верхом, светло-синей серединой и темно-синим низом, светло-синие джинсы.
Сообщить информацию о нём можно по телефонам: +7 (343) 358–30–18, +7 999 368 30 87 — дежурная часть; +7 (343) 358–26–95 — уголовный розыск. Конфиденциальность гарантируют.
Преступления на вокзале происходят нередко. Как-то молодой вор, похожий на певца Эминема, обокрал заместителя начальника железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский прямо на рабочем месте.
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