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Омские полицейские изъяли 2 тыс. бутылок контрафактного алкоголя
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Омские полицейские изъяли 2 тыс. бутылок контрафактного алкоголя 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Сотрудники полиции, по сообщениям горожан, проверили торговый контейнер на рынке по ул. 10 лет Октября. Омичи жаловались, что там незаконно торгуют алкоголем. Как оказалось, в павильоне действительно продавали алкоголь, однако торговец не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, кроме того, на бутылках алкоголя не было маркировки.
Всего полицейские изъяли около 2 тыс. бутылок контрафактного алкоголя.
Отметим, что в настоящее время полицейскими проводится административное расследование.
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