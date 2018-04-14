Омские полицейские изъяли 2 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сотрудники полиции, по сообщениям горожан, проверили торговый контейнер на рынке по ул. 10 лет Октября. Омичи жаловались, что там незаконно торгуют алкоголем. Как оказалось, в павильоне действительно продавали алкоголь, однако торговец не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, кроме того, на бутылках алкоголя не было маркировки.

Всего полицейские изъяли около 2 тыс. бутылок контрафактного алкоголя.

Отметим, что в настоящее время полицейскими проводится административное расследование.