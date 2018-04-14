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В Башкирии внучку душил подушками собственный дед
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США высказались о повторном ударе по Сирии
США высказались о повторном ударе по Сирии

В Башкирии внучку душил подушками собственный дед 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В дежурную часть пришла женщина и рассказала, что ее отец пытался расправиться с ее дочерью.
Как выяснили стражи порядка, несовершеннолетней девочке угрожал убийством и душил подушками собственный дед. Пожилой мужчина пришёл в квартиру, когда дочери в квартире не было, а дома была одна внучка.
Мужчина решил высказать своё недовольство из-за денежных проблем. Пенсионер говорил, что она и её мама расходуют слишком много денег. В ходе разговора между родственниками началась ссора, которая перешла в угрозы деда. Затем мужчина схватил подушки и начал душить девочку, и только после того как внучка начала сильно задыхаться, мужчина отпустил ее и убежал из квартиры. После прихода мамы девочка всё ей рассказала, и они обратились в полицию.
— По данному факту в отношении 64-летнего мужчины возбуждено уголовное дело — «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», — пояснила Юлия Венюкова, сотрудница отдела МВД России по Октябрьскому.
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