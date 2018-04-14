В Башкирии внучку душил подушками собственный дед

В дежурную часть пришла женщина и рассказала, что ее отец пытался расправиться с ее дочерью.

Как выяснили стражи порядка, несовершеннолетней девочке угрожал убийством и душил подушками собственный дед. Пожилой мужчина пришёл в квартиру, когда дочери в квартире не было, а дома была одна внучка.

Мужчина решил высказать своё недовольство из-за денежных проблем. Пенсионер говорил, что она и её мама расходуют слишком много денег. В ходе разговора между родственниками началась ссора, которая перешла в угрозы деда. Затем мужчина схватил подушки и начал душить девочку, и только после того как внучка начала сильно задыхаться, мужчина отпустил ее и убежал из квартиры. После прихода мамы девочка всё ей рассказала, и они обратились в полицию.