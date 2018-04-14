Российские полицейские оказали содействие французам, задержав криминального авторитета 

«В результате реализации оперативной информации и проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУУР МВД России ОПБ МВД России, БСТМ МВД России, НЦБ Интерпола МВД России при силовой поддержке бойцов Росгвардии на съемной квартире в Реутове задержан находившийся в международном розыске 48-летний уроженец Республики Грузия», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ряд преступлений он успел совершить во Франции. Правоохранительными органами Французской Республики был подан в розыск по подозрению в организации краж, вымогательств и отмывания денежных средств.
Прокуратурой г.о. Реутов злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче (1957 г.) для обеспечения передачи правоохранительным органам Французской Республики.