В Георгиевске полисмены пресекли деятельность наркопритона 

Сотрудники полиции ОМВД России по Георгиевскому городскому округу закрыли наркопритон, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.
В квартире собирались наркозависимые.
За свои услуги по предоставлению помещения мужчина получал наркотики для собственного употребления.
При проведении обыска оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для приготовления и употребления наркотиков.
В отношении «гостеприимного» наркомана возбудили уголовное дело.
Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до 4 лет.