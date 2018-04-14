В Георгиевске полисмены пресекли деятельность наркопритона

В квартире собирались наркозависимые.

За свои услуги по предоставлению помещения мужчина получал наркотики для собственного употребления.

При проведении обыска оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для приготовления и употребления наркотиков.

В отношении «гостеприимного» наркомана возбудили уголовное дело.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до 4 лет.