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В Георгиевске полисмены пресекли деятельность наркопритона
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

В Георгиевске полисмены пресекли деятельность наркопритона 

АиФ Ставрополье 27 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники полиции ОМВД России по Георгиевскому городскому округу закрыли наркопритон, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.
В квартире собирались наркозависимые.
За свои услуги по предоставлению помещения мужчина получал наркотики для собственного употребления.
При проведении обыска оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для приготовления и употребления наркотиков.
В отношении «гостеприимного» наркомана возбудили уголовное дело.
Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы до 4 лет.
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