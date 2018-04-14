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В Липецкой области задержали пенсионера, домогавшегося 9-летнюю девочку
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В Липецкой области задержали пенсионера, домогавшегося 9-летнюю девочку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Липецкой области возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины, который надругался над девятилетней девочкой.
Делом занимается Данковский межрайонный следственный отдел. По информации следователей, 12 апреля пьяный пенсионер встретил девочку на остановке. Пострадавшая была его соседкой, поэтому он попросил ее о помощи и заманил к себе домой. Там он совершил над ней «насильственные действия сексуального характера».
В полицию обратились родители девочки, которым она рассказала о произошедшем. Задержанный преступник уже признался в преступлении. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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