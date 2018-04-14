Возбуждено уголовное дело за хранение синтетических наркотиков во Владивостоке 

Во время патруля на улице Сельской во Владивостоке сотрудники полиции остановили подозрительного гражданина, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
При личном досмотре у мужчины был обнаружен сверток, предположительно, с наркотиками. Вещество было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр, где установили, что изъятое является синтетическим наркотиком общей массой 0,23 грамма.
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в значительном размере без цели сбыта. Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.