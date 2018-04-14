Возбуждено уголовное дело за хранение синтетических наркотиков во Владивостоке

При личном досмотре у мужчины был обнаружен сверток, предположительно, с наркотиками. Вещество было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр, где установили, что изъятое является синтетическим наркотиком общей массой 0,23 грамма.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в значительном размере без цели сбыта. Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.