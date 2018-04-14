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На севере Синайского полуострова ликвидировали 27 экстремистов
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

На севере Синайского полуострова ликвидировали 27 экстремистов 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 14 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Армия Египта в ходе продолжающейся несколько месяцев антитеррористической операции «Синай-2018» за последние несколько дней ликвидировала 27 экстремистов, задержаны еще порядка 115 подозреваемых в уголовных преступлениях и причастности к террористической деятельности, говорится в распространенном заявлении египетских ВС.
За время операции египетских военных на Синае, которая продолжается с февраля этого года, были ликвидированы порядка двухсот экстремистов, сотни человек задержаны.
Уничтожены транспортные средства, которыми пользовались боевики, тренировочные лагеря, десятки взрывных устройств, склады боеприпасов и оружия, подземные тоннели. В ходе операции погибли 20 военнослужащих.
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