На севере Синайского полуострова ликвидировали 27 экстремистов

КАИР , 14 апр — РИА Новости Маргарита Кислова . Армия Египта в ходе продолжающейся несколько месяцев антитеррористической операции «Синай-2018» за последние несколько дней ликвидировала 27 экстремистов, задержаны еще порядка 115 подозреваемых в уголовных преступлениях и причастности к террористической деятельности, говорится в распространенном заявлении египетских ВС.

За время операции египетских военных на Синае, которая продолжается с февраля этого года, были ликвидированы порядка двухсот экстремистов, сотни человек задержаны.

Уничтожены транспортные средства, которыми пользовались боевики, тренировочные лагеря, десятки взрывных устройств, склады боеприпасов и оружия, подземные тоннели. В ходе операции погибли 20 военнослужащих.