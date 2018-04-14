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Пензенский вор смог пройти в гараж через стену
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Пензенский вор смог пройти в гараж через стену 

PNZdrive 55 минут назад
Фото: PNZdrive
В городе Кузнецк Пензенской области полицейские поймали вора, обчистившего автомобильный гараж.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в полицию Кузнецка за помощью обратился 62-летний автовладелец. По его словам, в гаражном массиве на улице Свердлова неизвестные, повредив стену, залезли в гараж и украли скважинный насос.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 36-летнего кузнечанина с криминальным прошлым. Он признался в преступлении. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба регионального управления.
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