Пензенский вор смог пройти в гараж через стену

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в полицию Кузнецка за помощью обратился 62-летний автовладелец. По его словам, в гаражном массиве на улице Свердлова неизвестные, повредив стену, залезли в гараж и украли скважинный насос.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

«Сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 36-летнего кузнечанина с криминальным прошлым. Он признался в преступлении. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба регионального управления.