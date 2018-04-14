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В Нязепетровске полицейские задержали автоугонщика
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

В Нязепетровске полицейские задержали автоугонщика 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В ночь с 11 на 12 апреля в дежурную часть Отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району Челябинской области обратился местный житель, 1977 года рождения, с сообщением о похищенном у него неизвестными лицами автомобиле. Со слов потерпевшего, выйдя на улицу, он не обнаружил на месте свою автомашину «Волга» на ранее припаркованном месте.
Полицейские дежурной части территориального органа незамедлительно передали ориентировку на данное транспортное средство сотрудникам ГИБДД. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города Нязепетровска госавтоинспекторы обнаружили автомобиль, находящийся в угоне, и задержали подозреваемого, местного жителя, 1996 года рождения, который в тот момент находился за управлением транспортного средства. Однако факт угона подозреваемый отрицал, сообщив, что автомобиль потерпевшим был передан ему самолично.
«В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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