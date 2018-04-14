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По итогам первого квартала 2018 года в Ижевске отмечен рост преступности
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Путин прокомментировал атаку по Сирии

По итогам первого квартала 2018 года в Ижевске отмечен рост преступности 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стало регистрироваться больше преступлений. Об этом было заявлено на оперативном совещании по подведению итогов работы полиции города за первый квартал 2018 года.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ижевску, всего за 3 месяца общее количество выявленых в столице Удмуртии преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14,6% (с 2599 до 2978 фактов).
В том числе отмечено 652 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 9 разбоев, 119 грабежей, 449 мошенничеств, 1005 краж, выявлено 416 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, 20 фактов незаконного оборота оружия.
В общественных местах зарегистрировано 1091 преступление, из них на улицах — 546. Также поставлено на учет 42 экономических преступления.
При этом улучшились результаты работы по расследованию. Всего расследовано 1267 фактов. Раскрыто 146 преступлений прошлых лет.
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