По итогам первого квартала 2018 года в Ижевске отмечен рост преступности

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске стало регистрироваться больше преступлений. Об этом было заявлено на оперативном совещании по подведению итогов работы полиции города за первый квартал 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ижевску, всего за 3 месяца общее количество выявленых в столице Удмуртии преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14,6% (с 2599 до 2978 фактов).

В том числе отмечено 652 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 9 разбоев, 119 грабежей, 449 мошенничеств, 1005 краж, выявлено 416 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, 20 фактов незаконного оборота оружия.

В общественных местах зарегистрировано 1091 преступление, из них на улицах — 546. Также поставлено на учет 42 экономических преступления.

При этом улучшились результаты работы по расследованию. Всего расследовано 1267 фактов. Раскрыто 146 преступлений прошлых лет.