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У 95-летней тюменки неизвестный похитил 240 000 рублей
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

У 95-летней тюменки неизвестный похитил 240 000 рублей 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В дневное время, к пожилой тюменке пришел неизвестный, представившись сотрудником пенсионной ветеранской организации. Проникнув в квартиру к 95-летней пенсионерке, он отвлекая внимание похитил 240 000 рублей. Когда женщина поняла, что ее ограбили, она незамедлительно обратилась в отдел полиции № 5.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают личность причастную к совершению данного преступления», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Сотрудники тюменской полиции призывают пожилых граждан к осторожности и бдительности.
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