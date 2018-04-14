У 95-летней тюменки неизвестный похитил 240 000 рублей

В дневное время, к пожилой тюменке пришел неизвестный, представившись сотрудником пенсионной ветеранской организации. Проникнув в квартиру к 95-летней пенсионерке, он отвлекая внимание похитил 240 000 рублей. Когда женщина поняла, что ее ограбили, она незамедлительно обратилась в отдел полиции № 5.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают личность причастную к совершению данного преступления», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области

Сотрудники тюменской полиции призывают пожилых граждан к осторожности и бдительности.