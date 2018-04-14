В Оренбурге полиция задержала мужчину за хранение наркотиков

Оренбурге задержан мужчина, подозреваемый в незаконном хранении синтетических наркотиков.

В областном УМВД сообщают, что во время одного из оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции заметили мужчину, который что-то пытался спрятать в кармане верхней одежды.

Выяснилось, что 45-летний оренбуржец скрывал колбу с порошкообразном веществом. Стражам порядка задержанный пояснил, что купил его через интернет-магазин для личного использования. В результате экспертизы установлено, что неизвестное вещество весом 0,27 грамма — это не что иное, как синтетический наркотик.

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических веществ. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому — до трех лет лишения свободы.