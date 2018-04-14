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Экс-худрук детского лагеря осужден за изнасилование мальчиков в Городецком районе
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Экс-худрук детского лагеря осужден за изнасилование мальчиков в Городецком районе 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Нижегородской области.
Судом установлено, что в сентябре-октябре 2012 года подсудимый, разбудив спящего 10-летнего воспитанника, пригласил его к себе в комнату, где угостил алкоголем и совершил в его отношении насильственные действия сексуального характера.
В ноябре 2016 года, он же дважды аналогичным способом совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 11— и 12-летних мальчиков.
Свою вину обвиняемый не признал и от дачи показаний отказался.
Мужчина осужден на 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что худрук детского лагеря в Городце обвиняется в педофилии.
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