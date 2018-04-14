В Пермском крае мужчина пытался ограбить 84-летнего пенсионера 

Житель Чайковского напал на пенсионера в подъезде и хотел отобрать на него деньги.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о попытке грабежа. Неизвестный напал в подъезде на 84-летнего пожилого человека и попытался отобрать у него деньги. Полицейским быстро удалось найти нападавшего. Им оказался нигде не работающий 32-летний мужчина, которого ранее судили аналогичное преступление. Его доставили в отдел полиции, сейчас она находится в изоляторе временного содержания. По факту грабежа возбудили уголовное дело.