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В Ульяновске уголовнику дали 4 года за изнасилование 15-летней 19 лет назад
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В Ульяновске уголовнику дали 4 года за изнасилование 15-летней 19 лет назад 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
4 года за изнасилование 15-летней девочки, совершенное 19 лет назад, получил преступник, отбывающий наказание в колонии за другое преступление, сообщает СУ СКР по Ульяновской области.
Оглашен приговор Ульяновского суда по делу об изнасиловании 15-летней девочки, совершенном 19 лет назад. Признанный виновным в этом преступлении мужчина получил 4 года колонии.
Преступление было совершено 23 мая 1998 года в лесном массиве рядом с улицей Нахимова в Заволжском районе. После этого насильник сменил место жительства, переехав в дугой регион, поменял имя, фамилию и документы.
Уже под этим именем он был осужден и отбывал наказание в колонии. На след насильника удалось выйти благодаря генетической экспертизе изъятых с места преступления биологических следов.
Суд признал гражданина виновным в этом преступлении и приговорил к 4 годам колонии строгого режима.
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