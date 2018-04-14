В Ульяновске уголовнику дали 4 года за изнасилование 15-летней 19 лет назад

4 года за изнасилование 15-летней девочки, совершенное 19 лет назад, получил преступник, отбывающий наказание в колонии за другое преступление, сообщает СУ СКР по Ульяновской области

Оглашен приговор Ульяновского суда по делу об изнасиловании 15-летней девочки, совершенном 19 лет назад. Признанный виновным в этом преступлении мужчина получил 4 года колонии.

Преступление было совершено 23 мая 1998 года в лесном массиве рядом с улицей Нахимова в Заволжском районе. После этого насильник сменил место жительства, переехав в дугой регион, поменял имя, фамилию и документы.

Уже под этим именем он был осужден и отбывал наказание в колонии. На след насильника удалось выйти благодаря генетической экспертизе изъятых с места преступления биологических следов.