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Глава Найхина задержан по распоряжению руководителя хабаровского СКР
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Глава Найхина задержан по распоряжению руководителя хабаровского СКР 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Вчера, 13 апреля руководитель Следственного управления СКР по Хабаровскому краю Петр Решетников в селе Троицкое Нанайского района в ходе личного приёма граждан встретился с родителями погибшей в марте в селе Найхин девочки и отдал распоряжение об аресте главы поселения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию пресс-службы СУ СК РФ по Хабаровском краю. 26 марта 2018 года малолетняя жительница села Найхин Нанайского района провалилась в подземный железный резервуар с водой и утонула. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, глава Найхинского сельского поселения ненадлежащим образом исполнял свои профессиональные обязанности, в том числе по выявлению, учету и консервации опасных объектов, расположенных на территории поселения.
Руководитель краевого следственного управления на месте заслушал ход расследования данного уголовного дела, дал конкретные поручения, в том числе по задержанию главы Найхинского сельского поселения. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста.
Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства краевого следственного управления. Во время встречи с родителями погибшего ребенка Петр Решетников выразил им свои глубокие соболезнования и заявил, что все виновные в трагедии будут привлечены к ответственности.
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