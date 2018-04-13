СК возбудил дело после падения девушки из окна общежития столичного вуза 

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования студентки, выпавшей из окна аудитории столичного вуза, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
Она пояснила, что днем 13 апреля 2018 г. из окна аудитории одного из столичных институтов выпала студентка 1997 г. рождения. В результате девушка получила многочисленные телесные повреждения. Она незамедлительно доставлена в одну из городских больниц, где ей оказывается медицинская помощь.
«Следственными органами ГСУ СК РФ Москве в рамках возбужденного уголовное дело устанавливаются обстоятельства травмирования студентки, выпавшей из окна аудитории учебного вуза. В рамках предварительного следствия будут проверяться все возможные версии случившегося», — сказала Ю. Иванова.
Она также добавила, что после разрешения врачей следователи смогут провести с потерпевшей необходимые следственные действия. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, допрашиваются родственники, преподаватели института, студенты и все очевидцы.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что полиция начала проверку после падения девушки из окна общежития вуза на проспекте Вернадского.