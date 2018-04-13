СК возбудил дело после падения девушки из окна общежития столичного вуза

Она пояснила, что днем 13 апреля 2018 г. из окна аудитории одного из столичных институтов выпала студентка 1997 г. рождения. В результате девушка получила многочисленные телесные повреждения. Она незамедлительно доставлена в одну из городских больниц, где ей оказывается медицинская помощь.

«Следственными органами ГСУ СК РФ Москве в рамках возбужденного уголовное дело устанавливаются обстоятельства травмирования студентки, выпавшей из окна аудитории учебного вуза. В рамках предварительного следствия будут проверяться все возможные версии случившегося», — сказала Ю. Иванова

Она также добавила, что после разрешения врачей следователи смогут провести с потерпевшей необходимые следственные действия. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, допрашиваются родственники, преподаватели института, студенты и все очевидцы.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что полиция начала проверку после падения девушки из окна общежития вуза на проспекте Вернадского.