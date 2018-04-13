В Москве расследуют уголовное дело о падении студентки из окна аудитории вуза

По данным следствия, в пятницу днем из окна аудитории одного из столичных институтов выпала студентка 1997 года рождения. В результате девушка получила многочисленные телесные повреждения. Она была незамедлительно доставлена в одну из городских больниц, где ей оказывается медицинская помощь, пояснила Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве в рамках возбужденного уголовного дела устанавливаются обстоятельства травмирования студентки, выпавшей из окна аудитории учебного вуза. После разрешения врачей следователи смогут провести с потерпевшей необходимые следственные действия», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, следователи проводят необходимые следственные мероприятия. Допрашиваются родственники, преподаватели института, студенты и все очевидцы произошедшего. В рамках предварительного следствия будут проверяться все возможные версии случившегося. Расследование по уголовному делу продолжается.