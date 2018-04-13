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В Москве расследуют уголовное дело о падении студентки из окна аудитории вуза
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В Москве расследуют уголовное дело о падении студентки из окна аудитории вуза 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Следователи расследуют уголовное дело по факту падения студентки из окна аудитории столичного учебного заведения, они проверят все версии случившегося, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, в пятницу днем из окна аудитории одного из столичных институтов выпала студентка 1997 года рождения. В результате девушка получила многочисленные телесные повреждения. Она была незамедлительно доставлена в одну из городских больниц, где ей оказывается медицинская помощь, пояснила Иванова.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве в рамках возбужденного уголовного дела устанавливаются обстоятельства травмирования студентки, выпавшей из окна аудитории учебного вуза. После разрешения врачей следователи смогут провести с потерпевшей необходимые следственные действия», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, следователи проводят необходимые следственные мероприятия. Допрашиваются родственники, преподаватели института, студенты и все очевидцы произошедшего. В рамках предварительного следствия будут проверяться все возможные версии случившегося. Расследование по уголовному делу продолжается.
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