Уголовное дело возбуждено по факту падения девушки из окна столичного вуза 

Следователи проводят необходимые следственные мероприятия.
Столичные следователи устанавливают обстоятельства падения девушки из окна московского вуза. По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве Юлии Ивановой, по данному факту возбуждено уголовное дело.
— Следователи проводят необходимые следственные мероприятия. Допрашиваются родственники, преподаватели института, студенты и все очевидцы. В рамках предварительного следствия будут проверяться все возможные версии случившегося, — пояснила Юлия Иванова.
Днем в пятницу, 13 апреля, стало известно, что с четвертого этажа здания столичного вуза выпала девушка 1997 года рождения. В настоящий момент пострадавшая находится в больнице. После разрешения врачей следователи смогут допросить ее, отмечает ТАСС.
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Девушка выпала из окна здания столичного вуза