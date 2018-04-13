Уголовное дело возбуждено по факту падения девушки из окна столичного вуза 

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Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших и пострадавших при кемеровском пожаре

Блогерам, планировавшим розыгрыш с «гранатами» в аэропорту Домодедово, может грозить до 5 лет лишения свободы