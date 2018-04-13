В Татарстане бизнесмена будут судить за растрату имущества лизинговой компании на 45 млн рублей

Татарстане экс-руководитель фирмы предстанет перед судом по обвинению в хищении вверенного ему имущества на сумму более 45 млн рублей. Об этом на днях сообщили в республиканской прокуратуре

Ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего бывшего руководителя ООО «Татлизфер» в Бугульминском районе, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения).

По версии следствия, в мае 2006 года лизинговая компания заключила с ООО «Татлизфер» в лице обвиняемого договор, на основании которого в период с 2006 по 2010 год последнему было передано на ответственное хранение более 200 единиц сельскохозяйственной техники. В период 2009—2011 годов обвиняемый совершил растрату 36 единиц сельхозтехники, передав ее различным юридическим лицам в сублизинг без согласования с собственником имущества. Причиненный лизинговой компании ущерб составил более 45 млн рублей.

В ходе следствия мужчина свою вину в инкриминируемом преступлении не признал, пояснив, что его действия должны быть квалифицированы как злоупотребление полномочиями.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В целях обеспечения гражданского иска потерпевшего наложен арест на имущество обвиняемого: земельный участок и автомобиль Ford Focus.

Уголовное дело направлено в Бугульминский городской суд для рассмотрения по существу.