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Президент Эквадора подтвердил гибель двух похищенных на границе журналистов
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Президент Эквадора подтвердил гибель двух похищенных на границе журналистов 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
РИА НОВОСТИ. ПРЕЗИДЕНТ ЭКВАДОРА ПОДТВЕРДИЛ ГИБЕЛЬ ДВУХ ПОХИЩЕННЫХ НА ГРАНИЦЕ С КОЛУМБИЕЙ ЖУРНАЛИСТОВ И ИХ ВОДИТЕЛЯ
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