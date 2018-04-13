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Более 300 человек допрошено по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»
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Более 300 человек допрошено по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» 

Говорит Москва 48 минут назад
Подозреваемыми по делу проходят 8 человек, все они арестованы.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
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