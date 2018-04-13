СКР проведет проверку по факту нападения на главного редактора «Областной газеты» 

Следственный комитет России проводит проверку по факту нападения на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, сообщает URA.RU со ссылкой на следственное управление СКР по Свердловской области.
«Следствием СКР совместно с полицейскими выясняются все обстоятельства происшествия. В том числе проверяется возможная версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста (в настоящий момент объективных данных об этом пока не имеется)», — сообщили изданию в СКР, уточнив, что уголовное дело пока не возбуждено.
Ранее стало известно, что неизвестные избили Полянина прутьями арматуры.