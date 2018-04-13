СКР проведет проверку по факту нападения на главного редактора «Областной газеты»

«Следствием СКР совместно с полицейскими выясняются все обстоятельства происшествия. В том числе проверяется возможная версия о том, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста (в настоящий момент объективных данных об этом пока не имеется)», — сообщили изданию в СКР, уточнив, что уголовное дело пока не возбуждено.

Ранее стало известно, что неизвестные избили Полянина прутьями арматуры.