Бывших руководителей санатория заподозрили в афере на 15 млн рублей в Карелии 

Экс‐директора санатория «Марциальные воды» подозревают в злоупотреблении полномочиями, а его бывшему подчиненному предъявлено обвинение в незаконном выводе денежных средств. Об этом сообщило информагентство FlashNord со ссылкой на пресс‐службу республиканского СУ СКР.
Следствие полагает, что с 2015 года по 2017 год директор санатория «Марциальные воды» через подконтрольные фирмы реализовывал туристические путевки за агентское вознаграждение, в то время как в санатории функционировал свой отдел реализации путевок.
В результате подозреваемый причинил санаторию материальный ущерб на сумму не менее 10 миллионов рублей. В свою очередь заместитель начальника отдела реализации путевок в санатории похитил у фирм, подконтрольных директору, более пяти миллионов рублей
пресс-служба
СУ СКР по республике.
В ведомстве добавили, что с экс-директора
взята подписка о невыезде, а его подчиненный заключен под стражу.